هيمنة "إنجليزية لاتينية" على أغلى الصفقات في 2023

تتسم الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بالإنفاق المالي الضخم خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية لجلب أفضل الصفقات المتاحة، بهدف القدرة على المنافسة وتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة.

عام 2023 شهد هيمنة إنجليزية لاتينية على أغلى صفقات الساحرة المستديرة في القارة الأوروبية لعام 2023، وكان أبطالها من انجلترا هاري كين وجود بيلينجهام وديكلان رايس بجانب الأرجنتيني إنزو فرنانديز والإكوادوري مويسيس كايسيدو.

ويتواجد نادي تشيلسي الإنجليزي، في قائمة الصفقات الأغلى لعام 2023، بالثنائي إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو، إذ يعد البلوز من أكثر الأندية إنفاقًا للأموال في هذا العام لشراء لاعبين جدد.

إنزو فيرنانديز..

يعد إنزو فرناناديز لاعب وسط تشيلسي أغلى صفقات عام 2023، بعد انتقاله من بنفيكا البرتغالي.

انضمام إنزو إلى البلوز في انتقالات يناير، جاء بعد تألقه رفقة منتخب الأرجنتين والتتويج بكأس العام 2022، وبلغت الصفقة آنذاك نحو 121 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أخبار الانتقالات.

ديكلان رايس..

يأتي في المرتبة الثانية من حيث قائمة الأغلى، ديكلان رايس صقثة أرسنال، بعد انتقاله في الصيف الماضي قادما من وست هام يونايتد بقيمة بلغت 116.6 مليون يورو، وحسم الجانرز الصفقة بعد صراع مع ليفربول.

مويسيس كايسيدو..

يأتي مويسيس كايسيدو الصفقة اللاتينية الثانية لنادي تشيلسي في المرتبة الثالثة من حيث الأغلى بفارق طفيف عن ديكلان رايس لاعب أرسنال، حيث تعاقد البلوز مع كايسيدو مقابل 116 مليون يورو لصالح نادي برايتون.

جود بيلينجهام..

كان ريال مدريد صاحب الصفقة الرابعة الأغلى في العام الحالي، وذلك بعد ضم الموهبة الإنجليزية جود بيلينجهام قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو.

ويعد بيلينجهام من أبرز الصفقات التي تركت بصمة ناجحة في وقت قصير، إذ يتصدر هدافي الليجا برصيد 17 هدفًا.

هاري كين..

هاري كين تواجد في القائمة كخامس أغلى صفقة في 2023، بعد انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونخ الألماني مقابل 95 مليون يورو.

هاري كين لم يخيب ظن إدارة وجماهير بايرن ميونخ، حيث يقدم مستويات مميزة مع العملاق البافاري في كافة المسابقات مسجلا 25 هدفاً وصنع 8 أخرين.