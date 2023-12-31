وزيرة الثقافة تشهد الحفل الختامي لكسارة البندق

احتفالا بالكريسماس والعام الجديد 2024



شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحفل الختامي لبالية أوبرا القاهرة احتفالا بالكريسماس والعام الجديد 2024، حيث قدمت "فرقة باليه أوبرا القاهرة" رائعة المؤلف الروسي "تشايكوفسكي" باليه "كسارة البندق"، إخراج أرمينيا كامل، بمصاحبة "أوركسـترا أوبـرا القاهـرة"، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

وفي نهاية العرض، كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان هاني حسن، راقص البالية الأول بـ "فرقة باليه أوبرا القاهرة"لما قدمه من جهود في الأعوام الأخيرة.

"كسارة البندق" تصميم الرقصات إيفانوف - فايونين، والراحل الدكتور عبد المنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى، الإضاءة والجرافيك المهندسان ياسر شعلان ومحمد عبد الرزاق.

وكانت وزارة الثقافة، قد أعدت برنامجًا فنيًا للاحتفال بالكريسماس وأعياد رأس السنة الجديدة، في عدة مواقع في القاهرة والمحافظات، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة احتفاليات في عواصم المحافظات بهذه المناسبة، منها: مسرح السامر بالعجوزة، والمركز الثقافي بطنطا، شارك فيها فرق الهيئة في الموسيقى العربية والفنون الشعبية، كما نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددًا من الحفلات الفنية بمراكز الإبداع التابعة.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شهدت حفل توزيع جوائز وتكريم الفائزين بمسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة في دورتها السادسة، التي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، برئاسة الدكتورة هادية صابر.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن المسابقة تأتي في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم بأنشتطها المتعددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية وتنمية مهارات الموهوبين من أبنائنا من ذوي الهمم"، وأكدت أن المسابقة تًعد نموذجًا للتعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، والتي امتدت إلى ست دورات من الشراكة البناءة في خدمة ورعاية ذوي الهمم، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص من خلال قطاعاتها المتعددة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وصقل مواهبهم، من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات الإبداعية ومدارس ومراكز الإبداع المتعددة، فضلًا عن أنشطة هيئة قصور الثقافة في المحافظات

وقال الدكتور وليد قانوش: "اليوم نحتفل بالمبدعين من أبنائنا من حاملي راية التحدي، الذين يؤكدون كل يوم أن لا شيء مستحيل، ويضربون لنا المثل والقدوة في الإرادة والتحدي"، وأكد قانوش، اهتمام الدولة المصرية بإعطاء الفرصة للقادرين باختلاف، والاعتراف الدائم بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.