العثور على جثة شاب مجهول الهويه متحلله بمنطقة العماير بابو تشت

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، على جثة شاب بالعقد الثالث من العمر فى حالة تحلل ومقطعة فى اكياس خلف السنترال بمنطقة العماير السكنيه بمركز ومدينه ابوتشت شمال محافظة قنا.

وتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطاراً من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية، بمنطقة السنترال بجوار العماير السكنية بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، مقطعة ومتحللة بمنطقة السنترال خلف العماير السكنية بمركز أبوتشت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.