السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

انقاذ مصاب ومحاولات استخراج اثنين اخرين من عقار حدائق الزيتون المنهار

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 نجح فريق من إدارة  قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، في إنقاذ شخص من تحت أنقاض العقار المنهار في الزيتون بمحافظة القاهرة، وتم نقله بواسطة عربات الإسعاف إلى المستشفى وذلك لإصابته بخلع كامل في الكتف الأيسر، وتجرى الآن محاولة استخراج شخصين آخرين من تحت الأنقاض. 

انقاذ مصاب ومحاولات استخراج اثنين اخرين من عقار حدائق الزيتون المنهار 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة،   قد تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة حدائق الزيتون.

 وعلى الفور انتقلت الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقوات الشرطة ورجال الإسعاف إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمني في محيط العقار المنهار، فيما يتم البحث عن عالقين أسفل الأنقاض بالإضافة إلى سؤال شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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