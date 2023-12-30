السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بالفرن.. طريقة تحضير محشي فلفل باللحمة المفرومة

فلفل محشي باللحمة
فلفل محشي باللحمة المفرومة

محشي فلفل من الوصفات اللذيذة التي يمكنك إعدادها بحشو اللحم المفروم مع الصوص، للحصول على مذاق لذيذ وشهي، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

 

محشي فلفل

طريقة عمل فلفل محشي باللحم والصوص بالفرن

المقادير

- لحم مفروم : 200 جم

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة (لحشوة اللحمة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (لحشوة اللحمة)

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة (لحشوة اللحمة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- فلفل رومي : 4 حبات (ملون / مقطع أنصاف ومزال البذور)

- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

- عصير طماطم : 4 اكواب

 

طريقة التحضير

ضعي اللحمة المفرومة في قدر على نار متوسطة، وقلبي حتى تصبح بنية اللون.

أضيفي البصل، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، وزيت الزيتون، وقلبي حتى ينضج اللحم.

أضيفي البقدونس وحركي، ثم ارفعي القدر عن النار.

ضعي الفلفل الرومي في طبق الفرن، ثم وزعي حشوة اللحم داخل حبات الفلفل.

وزعي جبن الموزاريلا فوق حشوة اللحم، وانثري البقدونس على الوجه.

صُبي عصير الطماطم في قاع طبق الفرن.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة، ثم قدميه ساخناً.

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