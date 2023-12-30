استمراراً لحركة التطهير

التجميد ينتظر عدداً من الاتحادات الرياضية وحسن مصطفى يرفض التدخل لإنقاذ «حطب»

فى تطور مثير للأحداث فى أزمة تجميد اتحاد الفروسية وما تبعه من قرار اللجنة الأولمبية بتجميد رئيسها هشام حطب بصفته رئيسا لاتحاد الفروسية، فشلت كل المحاولات التى قام بها «حطب» خلال الساعات الأخيرة للحصول على مساندة الدكتور حسن مصطفى عضو اللجنة الثلاثية داخل اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتجميد الاتحاد.

وأكد «حطب» أن الوزير خالف نص اللائحة التى حددت 30 يوما لرد المؤسسات الرياضية على أى مخالفات أو ملاحظات مالية من لجان التفتيش التابعة لوزارة الرياضة، ولا يجوز للوزير المختص اتخاذ أى قرار قبل هذه المدة ما لم ترد الجهة المرتكبة المخالفات بمستندات تؤكد صحة موقفها.

ورفض حسن مصطفى التدخل فى الأزمة خاصة بعد قرار الأولمبية بتجميد «حطب»، وأصبح الطريق الوحيد أمام حطب هو الانتظار لما تسفر عنه تحقيقات النيابة، أو رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف قرار الوزير بتجميد الاتحاد لمخالفته نص اللائحة وبالتالى إلغاء قرار الأولمبية بتجميده.

فى نفس الوقت الذى شهدت فيه الساعات الأخيرة اتصالات ومشاورات بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية لمناقشة مستقبل اللعبة خاصة فى ظل الارتباطات الدولية للمنتخب الوطنى والاستعداد لأولمبياد باريس، وتتجه النية إلى مطالبة الوزير بضرورة الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية للاتحاد بهدف سحب الثقة منه وتعيين مجلس مؤقت يدير الأمور لحين انتهاء الدورة الأولمبية وإجراء الانتخابات فى كافة الاتحادات لاختيار مجالس إدارات جديدة .

وعلمت «الوفد» أن هناك اختلافا بين أعضاء اللجنة الجمعية العمومية، حيث يرى البعض ضرورة سحب الثقة من رئيس الاتحاد فقط واستمرار الاتحاد الحالى مع تصعيد أحد الأعضاء لمنصب الرئيس، ويرى البعض الآخر ضرورة سحب الثقة من الاتحاد بالكامل والدعوة لإجراء انتخاب مجلس إدارة جديد خلال 45 يوما، أو تعيين لجنة مؤقتة حتى انتهاء الأولمبياد.

وتؤكد «الوفد» أن المرحلة القادمة سوف تشهد مفاجآت جديدة بشأن عدد من الاتحادات الدولية التى أظهرت لجان التفتيش وجود مخالفات بها، بالإضافة إلى بعض الاتحادات التى تأزمت فيها العلاقة بين مجلس الإدارة واللاعبين الدوليين الذين اشتكوا من طريقة تعامل الاتحاد معهم وطريقة تنفيذ برامج الاستعداد للبطولات الدولية والدورة الأولمبية، وهو ما استدعى تدخل وزارة الرياضة أكثر من مرة لإنهاء هذه الخلافات والعمل على حل المشاكل.