إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بقنا

أصيب 11 شخصآ، مساء اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الشيخ علي، مركز نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المركبات مرة أخرى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.