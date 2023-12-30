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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فيلم Napoleon.. صدمة جماهيرية بعد هبوط ايراداته لهذا المبلغ بعد 5 أسابيع

فيلم Napoleon
فيلم Napoleon

حصد فيلم Napoleon، المركز الثامن ضمن قائمة إيرادات الأفلام العالمية بشباك التذاكر المصري، على مدار الأسابيع الماضية.

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إجمالي إيرادات فيلم Napoleon منذ طرحه بشباك التذاكر العالمي

إيرادات فيلم Napoleon منذ بدابة عرضه في السينما

وبلغت إيرادات فيلم Napoleon،اليوم ما يقرب من 27 ألف جنيه، لتبلغ إجمالي إيراداته 6 مليون و137 ألف جنيه منذ طرحه من خمسة أسابيع.

فيلم Napoleon

قصة فيلم Napoleon

تدور أحداث فيلم Napoleon في إطار من الأكشن، والمغامرة، والسيرة ذاتية، والدراما، والتاريخ، حيث تصل مدة عرضه إلى ساعتين و38 دقيقة.

وتأتي قصة الفيلم حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon

أبطال فيلم Napoleon

فيلم Napoleon، من إنتاج Columbia Pictures، ويضم نخبة مميزة من النجوم أبرزهم  النجم العالمى خواكين فينيكس، والممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام، وهو من إخراج ريدلي سكوت.

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