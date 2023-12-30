رئيس جامعة بنى سويف يوقع بروتوكولات تعاون مع مجموعة تيتان للأسمنت

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم السبت، أربعة بروتوكولات تعاون مع جامعة النهضة وجامعة سفنكس وجامعة اللوتس ومجمع المعاهد العليا ببنى سويف ومجموعة تيتان للاسمنت، وذلك فى ظل سبع تحالفات تم إطلاقها ضمن فعاليات تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد والذى انطلق على هامش انعقاد إجتماع المجلس الاعلى للجامعات بجامعة المنيا بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ومحافظ المنيا ورؤساء الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة والتكنولوجية .

وأكد رئيس الجامعة، أن التحالف يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة من خلال تعزيز الطروحات العلمية بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية، تسهم من خلال تعاملها وتكاملها جنباً إلى جنب فى النهوض بالاقليم