السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حركة تنقلات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣٠

حركة تنقلات بالشركة تضمنت نقل  كل من :-

١-السيد المهندس /محمد عبد النبي مبروك سعد - رئيس قطاع الورش ووسائل النقل للعمل بوظيفة رئيس قطاع التدريب.

٢-نقل السيد المهندس / احمد محمود عبد الباري فودة -رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحمايةالمدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع الورش ووسائل النقل .

٣-نقل السيد المهندس /مروان محمد غالب حسن -رئيس قطاع المشروعات للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية .

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

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