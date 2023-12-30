حركة تنقلات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
أصدر المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣٠
حركة تنقلات بالشركة تضمنت نقل كل من :-
١-السيد المهندس /محمد عبد النبي مبروك سعد - رئيس قطاع الورش ووسائل النقل للعمل بوظيفة رئيس قطاع التدريب.
٢-نقل السيد المهندس / احمد محمود عبد الباري فودة -رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحمايةالمدنية للعمل بوظيفة رئيس قطاع الورش ووسائل النقل .
٣-نقل السيد المهندس /مروان محمد غالب حسن -رئيس قطاع المشروعات للعمل بوظيفة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية .
وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.