عاجل
أسباب استبعاد عبد الله السعيد من قائمة الفراعنة.. فيتوريا يكشف
السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب منتخب مصر: لدي إعجاب بـ فتوح وصبحي

فتوح وصبحي
فتوح وصبحي

علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر على انضمام ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح للقائمة النهائية للفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار المقبلة.

txt

حسن مصطفى يرفض التدخل في أزمة الفروسية.. والتجميد ينتظر عدد من الاتحادات الرياضية

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس الأمم الإفريقية "الكان" خلال منتصف شهر يناير المقبل، والتي تستمر حتى نهاية فبراير.

وأكد فيتوريا على ثقته الكبيرة في قدرات الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، على الرغم من ابتعادهما عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

تصريحات فيتوريا

تحدث روي فيتوريا على انضمام الثنائي أحمد فتوح وحمد صبحي للقائمة النهائية للمنتخب المصري خلال كأس الأمم الإفريقية المقبلة، حيث قال: "بالتأكيد، لقد فكرت كثيرًا في الملف الخاص بثنائي الزمالك فتوح وصبحي، خاصة لأنهما لا يشاركان من فترة كبيرة؛ لكنني معجب كثيرًا بالمستوى الفني لـ فتوح وأنا متأكد أنني عندما احتاجه سيظهر بشكل جيد".

وأكمل: "فيما يخص محمد صبحي، لدي ثقة كبيرة به، ولو سيلعب أساسيًا المباراة القادمة لن أقلق، لأنه مستقبل حراسة المرمى في مصر وهذا رأيي".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أول مباراة له في نهائيات أمم إفريقيا المقبلة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، قبل لقاء غانا في الثامن عشر من نفس الشهر، وينهي دور المجموعات بموقعة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.

مواد متعلقة

موعد إعلان قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2023

منتخب مصر يواجه تونس في ثالث مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة
الجريدة الورقية