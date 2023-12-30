مدرب منتخب مصر: لدي إعجاب بـ فتوح وصبحي

علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر على انضمام ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح للقائمة النهائية للفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس الأمم الإفريقية "الكان" خلال منتصف شهر يناير المقبل، والتي تستمر حتى نهاية فبراير.

وأكد فيتوريا على ثقته الكبيرة في قدرات الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، على الرغم من ابتعادهما عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

تصريحات فيتوريا

تحدث روي فيتوريا على انضمام الثنائي أحمد فتوح وحمد صبحي للقائمة النهائية للمنتخب المصري خلال كأس الأمم الإفريقية المقبلة، حيث قال: "بالتأكيد، لقد فكرت كثيرًا في الملف الخاص بثنائي الزمالك فتوح وصبحي، خاصة لأنهما لا يشاركان من فترة كبيرة؛ لكنني معجب كثيرًا بالمستوى الفني لـ فتوح وأنا متأكد أنني عندما احتاجه سيظهر بشكل جيد".

وأكمل: "فيما يخص محمد صبحي، لدي ثقة كبيرة به، ولو سيلعب أساسيًا المباراة القادمة لن أقلق، لأنه مستقبل حراسة المرمى في مصر وهذا رأيي".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أول مباراة له في نهائيات أمم إفريقيا المقبلة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، قبل لقاء غانا في الثامن عشر من نفس الشهر، وينهي دور المجموعات بموقعة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.