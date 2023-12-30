معاناة يومية أمام مخابز الدقهلية للحصول على رغيف الخبز

شهدت مخابز محافظة الدقهلية، زحاما هائلا منذ الساعات المبكرة يوميا ، حيث يتطلب الأمر في بعض الأحيان توجه المواطنين للحصول بعد الفجر والوقوف أمام المخابز عدة ساعات للحصول على بضعة أرغفة ، في الوقت الذي كثفت فيه مديرية التموين بالدقهلية من حملاتها لضبط المخالفات سواء المتعلقة بالتصرف في الدقيق المدعم من بعض المخابز أو نقص الأوزان ، ورغم ذلك لاتزال الأزمة مستمرة .

الدقيق المدعم

وأكد عدد من المواطنين أن قيام بعض مخابز القرى بالتلاعب في حصة الدقيق المدعم وراء الأزمة ، حيث تغلق هذه المخابز أبوابها بعد حوالي ساعة من بدء العمل ويضطر مواطنو القرى التوجه إلى مخابز المدن للحصول على الخبز مما يتسبب في أزمة في مخابز المدن .

مخابز القرى

وطالب المواطنون بتكثيف الرقابة على مخابز القرى لمنع التلاعب في دقق الخبز المدعم واتخاذ اجراءات رادعة لمنع التلاعب مرة أخرى ، واشاروا الى معاناتهم اليومية من أجل الحصول على بضعة أرغفة ، حيث يضطرون إلى التوجه فجر كل يوم والوقوف عدة ساعات للحصول على الخبز دون وجود أية بوادر في حل الأزمة ، ولفتوا إلى أن الحملات التي تقوم بها إدارات التموين محدودة ولاتتناسب مع المخالفات التي تشهدها المخابز خاصة في القرى مما يتسبب في استمرار الأزمة

مطلوب تكثيف الرقابة على المخابز

الحملات على المخابز محدودة

إدارات التموين

يذكر بأن مديرية التموين بالدقهلية قد شكلت عددا من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لها، تم تكليف حملات المديرية من إدارتي الرقابة التموينية والتجارية بالاشتراك مع مديري ادارات دكرنس ، بلقاس ، أجا ، مركز المنصورة.

حيث تم المرور على عدد (٤٥)مخبز وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الانتاج وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

حيث قامت الحملات بتحرير عدد ( ٣٦ ) مخالفة تضمنت وجود سجل تفتيش وتصرف في دقيق بقيمة ( ٥٣ شيكارة) وعدم مطابقة للمواصفات .

ونقص وزن ما بين ( ٩-١٨ ) .