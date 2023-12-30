وزير التعليم العالى يفتتح مشروعات طبية بالمنيا

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم السبت ، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وذلك فى زيارة لإفتتاح عدد من المشروعات الطبية الخدمية على أرض المحافظة.

بدأت الزيارة بإفتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال ( مبنى 1) ، والإفتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي، بالإضافة إ، لى تفقد مركز طب وجراحة العيون ، ومستشفى الأورام ، وكذلك افتتاح مبنى كلية دار العلوم، كما تتضمن الزيارة، عقد المجلس الأعلى للجامعات ، و تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد للتعليم العالي بين الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك بين الجامعات والمؤسسات الصناعية بالإقليم ، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، والتي أطلقتها الوزارة، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة.

وعلى هامش الزيارة، يتم عقد مؤتمر ( البورصة والتنمية) بقاعة مركز المؤتمرات بجامعة المنيا، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل ، مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والإستثمار في المحافظة وطلاب الجامعات ، ليكون بمثابة منصة حوار لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول ، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية.