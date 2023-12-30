النيابة تصرح بدفن جثتي عروسين بنجع حمادي

قررت النيابة العامة بنجع حمادى شمال محافظة قنا، بالتصريح بدفن جثتى عروسين بعد تسليمهما لذويهما بعد أن انتهى الطب الشرعى من تشريحهما على خلفية العثور عليهما داخل منزلهما بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى .

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات بالعثور على جثة المدعو «أشرف. ح» وزوجته «نعيمة .ع.ا» أبناء عمومه داخل منزلهما وذلك بعد ساعات من حفل زفافهما بقرية الرحمانية قبلي بشرق نيل مدينة نجع حمادي حيث فوجأ أقاربهم أثناء زيارتهم بالصباحية بوفاتهما داخل المنزل فتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى نجع حمادى.

وتكثف وحدة مباحث مركز نجع حمادي من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثتين لبيان أسباب الوفاة وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة العامة التحقيقات .