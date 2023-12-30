حملات لتطهير شبكات صفايات الأمطار ومتابعة حركة نقل الركاب بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، السبت، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهاباً وإياباً، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً .

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء حسن موافى، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء يوسف، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، جمال ساطور، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، و جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، و جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برئاسة سليم أبوشريف،و جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، برئاسة جمال يونس و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة وائل فرج، و جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة، علي سلامة، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي .

شدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.