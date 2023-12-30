يحل فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج ضيفا ثقيلًا على نظيره نوتينجهام فورست مساء اليوم، السبت، على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة نوتينجهام

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافايل فاران، جوني إيفانز، آرون فان بيساكا

خط الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 9:30 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي مساء السبت، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.

ترتيب مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست

الفوز على أستون فيلا هو العاشر هذا الموسم لمانشستر يونايتد، والذي رفع رصيده إلى 31 نقطة، وارتقي للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما نادي نوتينجهام فورست فقد تمكن من تحقيق 4 انتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تقوده حاليا للمركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.