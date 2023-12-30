تفاصيل حفل وائل كفوري في رأس السنة

يستعد المطرب وائل كفوري، لاحياء حفل غنائي ضخم في رأس السنة 2024 في لبنان، وذلك غدٍ، الأحد يوم 31 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن يقدم وائل كفوري، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال وائل كفوري

وكان طرح مؤخرًا المطرب وائل كفوري، أحدث أغنياته بعنوان "حالف عالحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

يشار إلى أن أغنية "حالف ع الحب"، كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع بلال الزين.

كلمات أغنية حالف عالحب :-

قلبي شو عملت لي فيه

حتى ها القدي بيحبك

بعلمي كان حالف ع الحب

صار عم يحلف بحبك

وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي

ومعلق من أول يوم بكل شي فيكي

الضحكة اللي بتضحكيها

والكلمة اللي بتحكيها

بعشقها لأنّها بصوتك

يقبرني كل شي بتحكيه

عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها

من نظرة قلبي بتخطف لي بتجنني بحركاتها

عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتها