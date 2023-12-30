تنمية المهارات الكشفية للنشء بمراكز الشرقية

تنفذ الإدارة المركزية لتنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز شباب الشرقية والمقرر تنفيذه بمراكز شباب: "منشأة رضوان، أبو كبير، المهدية، الجمايلة".



ويقوم قادة الكشافة بتدريب النشء من الغير الكشفين، حيث تم التدريب على الحبال والعقد وبعض الألعاب الرياضية مثل شد الحبل الوعد والقانون، وذلك خلال التعريف بقواعد الألعاب الرياضية فى صورة أنشطة وسؤال وجواب.

ويستفيد البرنامج الكشفي، تنمية النشء بهدف تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين، والذى يتم تنفيذه حتى ١٥ من شهر يناير المقبل، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.