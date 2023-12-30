مدينة سمالوط.. تراوغ وزير المحليات والمحافظ

لاتنضب جعبة مجلس مدينة سمالوط في مراوغة المسئولين حيال بناء برج مخالف وغير مطابق للمواصفات ومتنازع عليه أيضا منذ سنوات.

ويقول المتنازعون والمتضروون أنه لا أبلغ ولا أصدق من صعود البناء المخالف وسط المدينة معلنا تحديه للدولة ولأصحاب الحقوق من المتنازعين والجيران وتحفظ أصحاب الحقوق في الأرض المخالفة من تبريرات البناء‘لكنهم ساقوا نماذج من هذه الترهات التي يخدع بها مجلس مدينة سمالوط المحافظ أسامة القاضي وهشام آمنة وزير التنمية المحلية ومن بينها أن هذه الأرض تمت ازالة التعديات عليها أكثر من مرة والحقيقة أنها لم تزل ازالة كاملة ولو مرة واحدة الأمر الذي دفع مخالفيها إلي إقامة أعمدتها في ست ساعات وبالتزامن مع تجاهل مجلس مدينة سمالوط للوقيعة.

والمخالفة التي ظلت في استمرار وشكاوي المتضررين وأصحاب الحقوق في مطالبات أكثر بإيقاف الأعمال وهدم المخالفة.

وكان رد مجلس مدينة سمالوط أن اسقطها من حملة الإزالة الأخيرة التي شاركت فيها مديرية أمن المنيا حتي تعجب مدير أمن المنيا محمدضبش من هذا التصرف واستنكره ومن الترهات كذلك أن أحد المتنازعين لم يقدم أوراق ملكيته لقطعة الأرض رغم أنه أرسلها لرئيس مجلس مدينة سمالوط متضامنا مع مدير الشئون القانونية بإنذار علي يد محضر منذ ثلاثة أشهر وأكثر من ذلك من المساقات الخادعة والكاذبة التي يراوغ بها مجلس مدينة سمالوط محافظ المنيا والسيد الوزير هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأجمع المتضررون من عائلة الساعي وأبوعوف وعائلة المقدس صبحي أن هذ البناء النخالف المتصاعد يكشف للعقلاء كذب محلية ‘‘سمالوط‘‘كل هذا متعلق بالعقار 5 شارع 6أكتوبر متفرع من شارع هشام واسواق الإتحاد أمام ورشة محمود أبوعوف وسط مدينة سمالوط