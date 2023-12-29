وزير الطاقة يتنبأ بـ تراجع إنتاج نفط روسيا بنسبة 2% بنهاية 2023

رجح أن يبلغ الإنتاج نحو 523 مليون طن أو أقل بقليل

رجح وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، أن يبلغ إنتاج النفط في روسيا بحلول نهاية عام 2023 نحو 523 مليون طن أو أقل بقليل، وهو أقل بنحو 2% عن مستوى العام الماضي.

وقال شولغينوف للصحافيين اليوم الجمعة: "يمكننا أن نكشف عن توقعات بإنتاج 523 مليون طن، وربما أقل قليلاً". وكان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط في روسيا 527 مليون طن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 535 مليون طن عام 2022.

وبدوره أكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن لدى روسيا القدرة على إنتاج سنوي للنفط أعلى بكثير من المتوقع، وأن التخفيض مرتبط بالاتفاقيات في إطار "أوبك+".

وفي مارس الماضي، قررت روسيا، تخفيض إنتاج نفطها طوعاً بمقدار 500 ألف برميل يومياً، وتم تمديد التخفيض حتى يونيو 2023، وفي شهر سبتمبر خفضت موسكو الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً، ثم تم تمديد هذا القرار حتى نهاية العام الجاري.

وقررت روسيا في نوفمبر الماضي زيادة خفض إمدادات النفط من 300 ألف برميل يومياً إلى 500 ألف برميل يوميا، ومن المقرر أن يبقى الإجراء سارياً حتى نهاية مارس 2024.