مياه المنوفية: حملات وأنشطة توعوية لترشيد الاستهلاك بتلا

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بتنظيم عددا من الأنشطة التوعوية ضمن القوافل الصحية لأهالي قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا .

و أن الهدف من تلك الأنشطة توعية الأهالي بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الإهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية .

وأن تنوع فعاليات الحملة لتشمل رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب و عمل ندوات للتوعية وتنفيذ توعية ميدانية وتركيب قطع موفرة بالمصالح الحكومية وألعاب تفاعلية.

وكذلك مسابقات للأطفال بالقرية لحثهم على الحفاظ على مياه الشرب وتعليق ملصقات توعوية للحفاظ على المياه بنواحي القرية بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك .

وتم تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والخط الساخن 125 لتلقي الاستفسارات والشكاوى .