ضبط 5 أشخاص في حملات مواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية شن قطاع الأمن العام حملات عدة.

ضبط 5 أشخاص في حملات مواجهة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

أسفرت الحملات جهودها عن ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمين بمحافظة شرم الشيخ)، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية")

كما ضبط (حداد) بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية".

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تاجر بالدقهلية استولى على مبالغ من شخصين بدعوى توظيفها بالعملة الرقمية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة، بمديرية أمن الدقهلية من (شخصين- مقيمين بدائرة المركز) بتضررهما من (تاجر- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية نظير توظيفها لهما فـى العملة الرقمية "البتكوين" مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بذلك ولم يرد المبالغ المالية لهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.