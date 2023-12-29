طرح 25 عربة طعام متنقلة بالقليوبية للإيجار

أعلنت محافظة القليوبية، عن طرح عملية تأجير 25 عربة طعام متنقلة للمأكولات والمشروبات على كورنيش الرياح التوفيقي بطريق البر الشرقي بمدينة بنها وذلك بجلسة المزاد العلني يوم الأربعاء القادم بديوان عام المحافظة.

وأشار بيان صادر للمحافظة إلى أنه على الراغبين في التأجير شراء كراسة الشروط والمواصفات من إدارة المخازن بديوان عام محافظة القليوبية بقيمة ٢٩٩ جنيها.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وعيد الشرطة، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية التي تعوق كشافات الإضاءة العامة.

ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، ورفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين أيام الإحتفال بالأعياد.