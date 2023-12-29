الأرض على موعد مع الكسوف الشمسي.. ظلام دامس

يشهد كوكب الأرض حدثًا فلكيًا مهمًا ومثيرًا خلال الأيام القادمة، حيث يمكن للمرء أن يشهد ظلامًا في النهار ويروي لحظيًا الهالة الشمسية باستخدام العين المجردة، وبنهاية عام 2023 يترقب الكثير موعد كسوف الشمس.

موعد كسوف الشمس

ومن المتوقع أن يحدث الكسوف الشمسي التالي يوم الإثنين 8 أبريل 2024، وسيكون مرئيًا جزئيًا في أجزاء من المكسيك والولايات المتحدة وكندا، حسبما قالت مجلة "لايف ساينس".

ومن المقرر أن تكون الفترة الزمنية المحددة لحدوث الكسوف الشمسي مختلفة حسب الموقع الذي يشاهد الفرد منه في أمريكا الشمالية.

وعن مسار الكسوف الشمسي والمناطق التي سيكون فيها مرئياً بشكل كامل. سيمتد مسار الكسوف على مسافة تبلغ حوالي 16,000 كيلومتر وعرضه حوالي 185 كيلومترا، وسيمر عبر أجزاء من المكسيك و15 ولاية متصلة في الولايات المتحدة وأجزاء من مقاطعات كندا.

أما آخر كسوف شمسي كامل في أمريكا الشمالية كان في 21 أغسطس 2017، وأن ولاية ألاسكا ستشهد كسوف شمسي كامل في 30 مارس 2033، وأن الولايات المتحدة القارية ستشهد كسوف شمسي كامل في 23 أغسطس 2044.

لكن هناك تحذيرات بشأن مراقبة هذه الظاهرة، من بينها ضرورة استخدام واقيات العين المناسبة للنظر إلى الكسوف الشمسي، حيث يمكن أن تتسبب النظر المباشر في ضرر جدي على العين.