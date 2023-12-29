جبل اللوز.. لقطات مميزة وأجواء شتوية في تبوك شمال السعودية

جذب جبل اللوز أنظار المواطنين في المملكة العربية السعودية اليوم وهو يكتسي بغطاء من الثلوج واللون الأبيض في منظر طبيعي ساحر.

وفي مثل هذا التوقيت من كل عام تزين الثلوج على قمة جبل اللوز خلال فصل الشتاء، ويتسابق أهالي تبوك إلى جبال اللوز للاستمتاع بتساقط الثلوج والتي تشكلت في منظر طبيعي ممتع، في الوقت الذي راجت فيه مشاهد الجبل على منصات التواصل الاجتماعي والتي وثقها السعوديون وقاموا ببثها عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل.

يشار إلى أن اللوز هي سلسلة جبال تقع شمال غربي السعودية قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي مدينة تبوك.

ويبلغ ارتفاع السلسلة 2580 مترا فوق سطح البحر، وتعد من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتدادًا لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز فيه.