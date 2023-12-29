محافظ دمياط تتلقى تقريرًا حول جهود القوافل الطبية في 2023

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة جاء حول جهود إدارة القوافل الطبية لتنفيذ خطة عام ٢٠٢٣ بنسبة ١٠٠% وذلك لتنفيذ ٧٧ قافلة خلال العام بمراكز المحافظة للوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أهالي القرى

حيث تتضمن تلك القوافل التى يتم تنفيذها أسبوعيًا عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل للطفيليات وآخر لأمراض الدم ، و وحدة للأشعة ووحدة للسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ ٥ قوافل بمركز دمياط و ١٣ قافلة بمركز فارسكور علاوة على تنفيذ ٣٥ قافلة بمركز كفر سعد و ٩ قوافل بمركز الزرقا و ١٥ قافلة بمركز كفر البطيخ تم خلالهم توقيع الكشف الطبى على ١١١٥٩١ مواطن وتحويل ١٨٧٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و أيضًا فحص ٢٥٥٧ حالة بالأشعة و ٢٦٠٨ حالة بالسونار و إجراء ٣١٩٢٦ تحليل معملى استصدار ٤٦٩ علاج على نفقة الدولة

فيما وقد أشادت محافظ دمياط بجهود فريق القوافل الطبية لتنفيذ تلك الخطة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأهالى بالقرى واستهداف عدد من القرى والعزب لأول مرة بمراكز كفر سعد والزرقا و كفر البطيخ لاقامة قوافل بها وأيضًا الجهود المبذولة فى إطار مبادرة التأمين الطبى لمصيف رأس البر خلال الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر عام ٢٠٢٣ لتقديم الخدمات الطبية للمصطافين والمترددين على المدينة علاوة على المشاركة الفعالة فى المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمدينتى رأس البر و دمياط الجديدة