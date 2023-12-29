تنظيم قافلة سكانية بقرية نكلا العنب بإيتاي البارود

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، بالتنسيق مع جامعة دمنهور ، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ، قافلة سكانية بقرية نكلا العنب ،بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 230 حالة بمختلف التخصصات ( باطنة - أطفال - أسنان - قياس ضغط وسكر - تنظيم أسرة- إجراء تحاليل ).

كما تضمنت القافلة ، تقديم خدمات بيطرية مجانية "رش ومعدية وتناسلية وباطنة وتجريع " لعدد 1450 رأس ماشية

بالإضافة إلي إصلاح وصيانة 60 عمود وكشاف وتوزيع 100 انبوبة غاز على أهالي القرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، بمساعدة المواطنين ، وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة ، وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة ، لتقديم أفضل الخدمات.