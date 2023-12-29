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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تنظيم قافلة سكانية بقرية نكلا العنب بإيتاي البارود

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، بالتنسيق مع جامعة دمنهور ،  والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ، قافلة سكانية بقرية نكلا العنب  ،بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 230 حالة بمختلف التخصصات ( باطنة - أطفال  - أسنان - قياس ضغط وسكر - تنظيم أسرة- إجراء تحاليل ).

كما تضمنت القافلة ، تقديم خدمات بيطرية مجانية "رش ومعدية وتناسلية وباطنة وتجريع " لعدد 1450 رأس ماشية 

بالإضافة إلي إصلاح وصيانة 60 عمود وكشاف وتوزيع 100 انبوبة غاز على أهالي القرية. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، بمساعدة المواطنين ، وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإستمرار القوافل الشاملة ، وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة ، لتقديم أفضل الخدمات. 

الجريدة الورقية