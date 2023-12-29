إزالة 10 حالات بناء مخالف وتعدي علي الارضي الزراعية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقنا برئاسة قاسم عبد الراضي نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة حالات البناء المخالف، وبدون ترخيص .

وأوضح قاسم عبدالرضي نائب رئيس المدينة، أن حملة اليوم أسفرت عن إزالة 10حالة بناء مخالفة وبدون ترخيص، وتعدي الارضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت، وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عبداللاه الخبير رئيس المدينة بضرورة التصدي لأى شكل من أشكال التعديات سواء تعد على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وأراضى الرى، والبناء المخالف، بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع، مشيرًا أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا شديد الحرص على إزالة أى تجاوزات للمخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.