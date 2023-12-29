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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر حسني ينهي حداده بحفلين غنائيين

تامر حسني
تامر حسني

يخرج نجم الجيل الفنان تامر حسني من حالة الحداد التي عاشها على أرواح شهداء غزة وتفاقم أوضاع الشعب الفلسطيني، إذ مقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا احتفالًا بالعام الجديد 2024، غدًا 30 ديسمبر في تركيا، ويوم 31 بأبو ظبي 31 ديسمبر، متبرعًا بجزء من إيرادات حفلاته لصالح الهلال الأحمر.

ومقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفلين باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور كما يقدم رقصات استعراضية مع الغناء، وهناك أيضًا العديد من المفاجآت كما تعودنا في أغلب حفلاته.

تامر حسني

آخر أعمال الفنان تامر حسني

كانت آخر الإصدارات الغنائية لتامر حسني من خلال “هرمون السعادة” التي قاربت على الـ50 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها "مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب
القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب
كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة
مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة 

مسيلي علي الحبايب، الحاضر واللي غايب
القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب
كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة
مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة 

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه
والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية
ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه
والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية، يلا

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا
إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا
ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة
لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة ".

تامر حسني

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