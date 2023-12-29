حصاد الثقافة 2023 |596 فعالية ثقافية وإبداعية بقطاع الفنون التشكيلية

معارض للحرف التقليدية والتراثية

حصاد وزارة الثقافة المصرية 2023 ..كشفت وزارة الثقافة برئاسة الدكتور نيفين الكيلانى عن إنجازاتها على مدار العام 2023، من فعاليات وأنشطة تُمثل أهم مفردات الخدمة الثقافية التي تسعى إليها دائمًا تقديمها للجمهور المصرى بمختلف شرائحه عبر عدة قطاعات.

وزير الثقافة



الأكاديمية المصرية للفنون بروما



نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الدكتورة هبة يوسف، عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي عبرت عن الثقافة والهوية المصرية، حيث تم تنفيذ 4 ورشة عمل لأطفال عدد من المدارس الدولية بروما، تناولت رموز الأبجدية الهيروغليفية إلى جانب معرض فوتوغرافيا، وندوة عن الآثار اليونانية والرومانية المغمورة بالمياه بالإسكندرية، وعرض ريستال أوبرالي للفنانة الإيطالية بيانكا داموري، وبعض الفنانين الإيطاليين بعنوان "كليوباترا... جسر محبة بين مصر وإيطاليا"، وندوة علمية عن تأسيس مدينة القاهرة خلال العصر الفاطمي علي يد جوهر الصقلي، مع تقديم فيديو من إعداد الأكاديمية عن روائع الفنون والتحف الإسلامية ذات التأثيرات الفاطمية بإيطاليا، احتفاءً بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، إضافة إلى عرض موسيقي لإحدى الفرق المحلية بصقلية، إلى جانب تكريم عدد من الأثريين الإيطاليين الذين شاركوا في البعثات الخاصة بالتنقيب والحفائر بالمواقع الأثرية المختلفة بمصر.

كما احتفلت الأكاديمية باليوم العالمي للتراث بإقامة معرض للحرف التقليدية والتراثية مثل الخزف والبردي والزجاج المموه بالمينا والمذهب، المعادن المشغولة، الحلي التراثية، الجلود، الأخشاب، السجاد، بالإضافة إلى الأزياء الشعبية المصرية، وتقديم بعض الأكلات والمشروبات التقليدية المصرية والتي تمثل جزءا أساسيا من التراث الثقافي غير المادي للشعوب، وعرض فيديو عن الـ 7 مواقع الأثرية المصرية المسجلة علي قائمة التراث المادي لليونسكو، وفيديو آخر عن 7 عناصر المسجلة على القائمة التمثيلية وقائمة الصون العاجل للتراث الغير مادي لليونسكو.

كما نظمت الأكاديمية مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، مشاركة في برنامج مؤسسة Open House، وذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر في الأول من يونيه، وذلك للترويج لمسار العائلة المقدسة بالتزامن مع نجاح الدولة المصرية في إدراج وتسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المصاحبة لرحلة دخول العائلة المقدسة إلي مصر"، علي القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو في نوفمبر الماضي، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الاحتفاء بالذكري الخمسون لانتصارات حرب أكتوبر المجيد، اليوم العالمي للطفولة والذي يتم الاحتفاء به في شهر نوفمبر من كل عام، اليوم العالمى للغة العربية يوم 18 ديسمبر.

وعلى مدار العام استقبلت الأكاديمية أطفال المدارس الإيطالية والدولية، وكذلك الأسر والأفراد لزيارة المعرض الدائم لمستنسخات مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.



قطاع الفنون التشكيلية



نظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، 596 فعالية ثقافية وإبداعية تنوعت بين الندوات، الورش الفنية، الحفلات الموسيقية، المسابقات والصالونات الثقافية، المبادرات الفنية والاجتماعية

الدكتور وليد ناقوش

منها "مبادرة انت مش لوحدك الشهرية للأطفال ذوي القدرات الخاصة والأيتام، وبستان الإبداع"، وأقام القطاع 298 فاعلية فنية تنوعت بين المعارض الفردية والجماعية، المعارض الخاصة بالشباب، المعارض الخاصة بمواهب ذوي القدرات الخاصة، معارض الحرف التراثية منها "صالون النحت، التقاء الفنانين على طريق الحرير، يوبيل النصر.

• أكاديمية الفنون



نظمت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 149 فعالية فنية وثقافية وأنشطة طلابية متنوعة بين الورش والمهرجانات والحفلات الفنية والعروض المسرحية للطلاب، وعدد من الزيارات المتبادلة وبرتوكولات التعاون بين الأكاديمية والجامعات والأكاديميات المختلفة بهدف إثراء التعاون فى مجالات البحث العلمي والتدريب المشترك والاستشارات والأنشطة الطلابية وتوظيف الخبرات الإدارية فى دعم جودة العملية التعليمية.

بودابست،وحصد المعهد العالي للباليه الجوائز الثلاثة الأولى فى مسابقه dance world cup والتي أقيمت في مصر للمرة الأولى، حيث تم تأهيل كل الطلاب المشاركين للسفر إلى البرتغال للمشاركة فى النهائيات، ونظمت المؤتمر الدولي العلمي السادس للفنون الإفريقية بعنوان "الفنون المصرية وتأصيل مفهوم الانتماء الوطني" من خلال منصة الأكاديمية بمشاركة 16 دولة، وشارك فيلم "الترعة" للمعهد العالي للسينما في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76"، واستقبلت الأكاديمية وفد رسمي من دولة كوت ديفوار فى إطار نشاط دولة " كوت ديفوار" فى معرفة واستكشاف التجربة المصرية فى التكنولوجيا التطبيقية التى تقدمها أكاديمية الفنون.

قطاع الإنتاج الثقافي



كما شاركت الأكاديمية في عدد من الفعاليات الدولية بهدف اكتساب وتبادل الخبرات حيث شارك المعهد العالي للفنون المسرحية في الاولمبياد العالمي للمسرح بالعاصمة المجرية

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، خلال العام 2023، عبر البيوت الفنية والمراكز التابعة له، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، حيث نظمت رئاسة القطاع 12 احتفالية وأمسية فنية للاحتفاء بالأحداث والرموز الوطنية، 15 ليلة رمضانية في النسخة السابعة من البرنامج الرمضاني "هل هلالك"، 15 ليلة فنية ضمن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي"، إلى جانب تنظيم عدد من الاحتفاليات الفنية، والتي استهدفت الاحتفاء بالأحداث الوطنية لتعميق مفاهيم الانتماء: "ذكرى حرب أكتوبر 1973م، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، و 7 أمسيات شهرية تعمل على التعريف برموز ومناسبات الوطن ضمن فعاليات "بهجة الروح"، تضمنت مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة من "موسيقى، وإنشاد ديني، وغناء، وفنون شعبية، وغيرها"، وتم خلالها إدماج العديد من فرق ذوي الهمم للمشاركة بهذه الفعاليات، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، ونظمت رئاسة القطاع الدورة السادسة من "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، لاكتشاف المواهب وتعميق الولاء للوطن.



المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

تنوعت أنشطة المركز، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ما بين الإصدارات المتخصصة، والحفلات الفنية الغنائية، والندوات والدراسات التفاعلية، إلى جانب توثيق العروض المسرحية، وإنتاج أفلام تسجيلية، إلى جانب افتتاح متحف "رموز ورواد الفن المصري"، الذي يوثق تاريخ رموز الفن المصري، 7 إصدارت في مجال المطبوعات والنشر المسرحي، ونظم 7 فعاليات فنية و5 من الندوات والدراسات النقدية التفاعلية لمناقشة العديد من الأعمال المسرحية إنتاج المركز، وقام المركز بتوثيق 12عرضًا مسرحيًا من إنتاج البيت الفني للمسرح، وقدم المركز 5 عروض مسرحية على مسارح الوزارة، وقام المركز بإعداد وإنتاج 13 فيلما ما بين "تسجيلي- وثائقي" بالمناسبات الثقافية.



البيت الفني للمسرح



قام البيت الفني للمسرح، بإنتاج 19 عرضاً مسرحياً جديداً خلال عام 2023 حققت نجاحاً كبيراً على المستويين النقدي والجماهيري، وشهدت بعض العروض لافتة "كامل العدد"، منها "حلمك علينا" عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة "ابدأ حلمك" من إنتاج مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج مسرح الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكي" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي، "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "ستوكمان" إنتاج فرقة مسرح الغد، "باب عشق" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "قبل الخروج" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "توتة توتة" أول عروض مبادرة "ولد هنا" إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، "يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "نور فى عالم البحور" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال،"النقطة العميا" إنتاج فرقة مسرح الغد.

أقام البيت الفني للمسرح 166 ليلة عرض مسرحي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال فرقة مسرح المواجهة والتجوال، في: "قنا- العريش- دمياط- الغربية- السويس- الغربية- الدقهلية- أسيوط- المنيا- الوادي الجديد- الفيوم- سوهاج- حلايب وشلاتين- جنوب سيناء- شمال سيناء- بني سويف- بورسعيد".

المركز القومي للسينما

أقام المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الدورة الـ24، وعلى صعيد العروض السينمائية والندوات المتخصصة، تم إقامة 42 عرضا سينمائيًا بمركز الثقافة السينمائية، ونادي سينما أوبرا دمنهور، ونادي السينما المستقلة بالهناجر، ونادي سينما أوبرا الإسكندرية، وعقب كل فيلم تم إقامة ندوة لمناقشة الفيلم، بواقع 42 ندوة نقدية لمناقشة العروض السينمائية،

كما شارك المركز بمجموعة من الأفلام، في 16 مهرجانًا دوليًا: "نيبال، بيروت، جرش، كوريا الجنوبية، المجر، البرتغال، الأكوادور، تونس، المكسيك، صربيا، كوبا، ألبانيا، المغرب"، وقام المركز بتنظيم 4 ورش فنية، لذوي القدرات الخاصة "ورش رسم كاريكاتير– و ورشة حكي للأطفال"، وورشة الصحافة المرئية.

وأنتج المركز 3 أفلام تسجيلية وتحريك، وهي: فيلم (بليغ .. عاشق النغم) إخراج حسين بكر، فيلم (المعهد العالي للسينما) إخراج محمود سالم، فيلم (بعد نظر) إخراج رانية محمود، كما قام المركز بترميم 4 أفلام لعرضهم بمهرجان الإسماعيلية الدولي بالدورة الرابعة والعشرين وهي: (وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم- مقدمة حامد سعيد- الخروج من الظل- أوان البحر).

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

قدم البيت للفنون الشعبية والإستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، 160 حفلًا فنيًا من خلال فرقه الفنية، بواقع 49 حفلاً لفرقة رضا للفنون الشعبية، 39 حفلًا للفرقة القومية للفنون الشعبية، 72 حفلًا للفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بالعديد من المناسبات بالتعاون مع قطاعات الوزارة، والمؤسسات المعنية.



مركز الهناجر للفنون



قام مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، بإنتاج 4 عروض مسرحية، هي: "حاول تفتكرنى"، "قرب.. قرب"، "أنوف حمراء"، كما استضاف مسرح مركز الهناجر للفنون قرابة 52 عرضًا مسرحيًا ضمن عدد من المهرجانات والملتقيات المتنوعة، وأقام "ملتقى الهناجر الثقافي" 12 لقاء احتفاءً بالأحداث والمناسبات الثقافية الوطنية بصفة شهرية، كما استضافت قاعة آدم حنين للمعارض بمركز الهناجر، العديد من المعارض التشكيلية على مدار العام.



مكتبة القاهرة الكبرى



نظمت المكتبة، وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية خلال العام (150) حدثاً ثقافياً متنوعاً، ما بين ورش عمل وندوات ثقافية وعروض للكتب ومسابقات ومعارض فنية وجولات ثقافية، وتضمنت مختلف التخصصات المعرفية والأدبية والفنية كما يلي:- أنشطة الأطفال (20 حدثاً ثقافياً)، أنشطة المرأة (5 أحداث ثقافية)، أنشطة الشباب (22حدثاً )، أنشطة ذوى الهمم (19نشاطاً)، أنشطة مكافحة التطرف الفكري (19 ندوة)، أنشطة تعزيز القيم الإيجابية (20 حدثاً ثقافياً )، أنشطة حماية التراث (33 نشاطاً)، أنشطة تطوير المؤسسات الثقافية والرقمنة (9 ندوات وورش)، أنشطة خاصة بالتوعية بمخاطر تغير المناخ (3 أحداث ثقافية).