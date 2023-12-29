تعليم قوص تحجز الـ 3 مراكز الأول بمسابقة نشرة الأخبار المصورة

أعلن توجية الصحافة والإعلام التربوى بالمديرية ، فوز مدارس إدارة قوص الثانوية بالثلاث مراكز الاول على مستوى المديرية بمسابقة نشرة الأخبار المصورة وتصعيد مدرسة قوص الثانوية العسكرية لتمثيل محافظة قنا جمهوريا ، بحسب عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية .

ووجه صابر زيان مدير عام الأوامر التنفيذية والأنشطة التربوية الشكر ل محمود مرغنى موجه عام الصحافة والاعلام التربوى وعلى حزين مدير إدارة الخدمات والأنشطة ورمضان بلال موجه اول الصحافة بتعليم قوص على الجهد المبذول فى دعم المسابقات الثقافية والتنافس الناجز لتمثيبل تعليم قنا جمهوريا .

وكانت إدارة قوص التعليمية قد شاركت بمسابقة نشرة الأخبار المصورة التى تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الثقافية بوزارة التربية والتعليم بمدارس " قوص الثانوية العسكرية - جراجوس الثانوية المشتركة - شركة السكر الثانوية بنات" وفازت جميعها بالمراكز الأولى حسب الترتيب ، ما أدى لتصعيد مدرسة قوص الثانوية العسكرية لتمثيل المديرية جمهورياً.

من جانبه أكد عبدالله القبانى مدير عام تعليم قوص ، إن الإدارة ممثله فى إدارة الخدمات والأنشطة التربوية تعمل جاهده من خلال فريق عمل مهنى لدعم كافة الانشطة بل والتنافس وتمثيل محافظة على مستوى الجمهورية .