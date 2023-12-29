موعد انطلاق السوبر التركي والقنوات الناقلة

بعد تصدره الترند

السوبر التركي 2023.. بات من اكثر الموضوعات بحثًا من قبل عشاق كرة القدم بالتزامن مع انطلاقه اليوم من أحد ملاعب المملكة العربية السعودية التي تستضيفه للمرة الأولى.

مباراة كأس السوبر التركي.. القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر التركي مساء اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، بين فريق غلطة سراي ونظيره فنربخشة، وذلك على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتركيا، والساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر التركي 2023

ويستطيع عشاق الساحرة المستديرة والكرة التركية مشاهدة مباراة كأس السوبر التركي 2023 عبر قناة الكأس الرياضية الأولى بتعليق: خالد الحدي، كما سيتم بث المباراة عبر قناة SSC Extra 2HD بتعليق كلا من: فارس عوض ورؤوف بن خليف.

يذكر أن استضافة السوبر التركي في المملكة العربية السعودية، تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية بموسم الرياض بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، فيديو يوضح أسهل الطرق للوصول لملعب الأول بارك المقام عليه مباراة كأس السوبر التركي، وعلقت عليه:"تعرَّف على الخطة المرورية للوصول لملعب الأول بارك .. لحضور مباراة "كأس السوبر التركي" بين جالطة سراي .. فنربخشه".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="rtl">تعرَّف على الخطة المرورية للوصول لملعب الأول بارك .. لحضور مباراة "كأس السوبر التركي" <br>بين جالطة سراي vs فنربخشه🚦 🇹🇷⚽️<br><br>Check out the traffic plan 🚦<br>to reach Al Awal Park easily for the Turkish Super Cup match today 🏆⚽️<br><br>Galatasaray VS. Fenerbahce 🇹🇷🤩<br><br>احجز تذكرتك الآن 🎟️… <a href="https://t.co/2DEfTDUjXI">pic.twitter.com/2DEfTDUjXI</a></p>— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) <a href="https://twitter.com/RiyadhSeason/status/1740719374460235886?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>