أوقاف الشرقية تستمر في تنفيذ القوافل الدعوية الكبرى بمساجد مدينة فاقوس

بمشاركة كوكبة من علماء الأزهر الشريف..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مدينة فاقوس والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضاءها فضيلة الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بالشرقية، وفضيلة الشيخ السيد محمد على شبانة مدير شئون الادارات بالمديرية، وفضيلة الدكتور رمضان عبدالله الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف، وفضيلة الدكتور محمود رشاد عبدالنبي الاستاذ بكلية الدعوة الاسلامية جامعة الازهر، وفضيلة الدكتور عبدالله كامل عبدالحميد مدرس الدعوة بكلية اصول الدين بالزقازيق، وفضيلة الدكتور يوسف السيد عاشور استاذ الفقة بجامعة الازهر.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الاحتكار وأضراره على الفرد والمجتمع" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ عاطف شومان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يتحدث فيها عن الإحتكار ومدى خطورته على أمن واستقرار المجتمع وخاصة في أوقات الشدة والأزمات ويبين أن الاحتكار جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صورة، وتعددت أساليبه ويوضح أن الاحتكار لا يكون في الأقوات فحسب، وإنما يكون في كل ما يحتاج إليه الناس من مال وأعمال ومنافع ويبين حق الدولة في التدخل بكافة الطرق لحماية المواطنين من جشع التجار لإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوسهم.

كما قامت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الحفاظ على الأوطان والدفاع عنها واجب شرعى" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ عاطف محمد شومان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يوضح فيها أن للوطن قيمة ومكانة سامية في الإسلام‏، وأن الانتماء للوطن ليس مجرد شعارات أو كلمات بل هو حب وإخلاص وفداء وتضحية ، وأن الإسلام جعل حب الوطن والانتماء له جزءا من العقيدة وجعل الدفاع عن تراب الوطن واجباً مقدسا ويبين أن المؤمن الصادق هو الذي يعرف قيمة وطنه ويعلي انتماءه له فوق كل انتماء، فحب الوطن ليس ترفا أو رفاهية، بل هو واجب شرعي كما أن الدفاع عن الوطن ضد المعتدين واجب مقدس.