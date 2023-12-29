موديست يخرج عن صمته بعد إنفراج عقدة التهديف

خرج الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صمته بعد إنفراج عقده التهديف من قدومه للفريق أمس وذلك بتسجيلخ الهدف الثالث أمس الخميس أمام فيوتشر بنهائي السوبر المصري.

تصريحات موديست بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري

وقال موديست في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”: “ أنا فخور جدًا بفوزي بأول لقب لي مع النادي الأهلي”.

وأضاف موديست: “ الفوز بالألقاب كان أحد الأسباب التي جعلتني أقرر التوقيع لهذا النادي الكبير، سعيد لأنني سجلت وساعدت فريقي”.

وأتم موديست: “ تأكدوا من أنني سأستمر في النضال من أجل الفوز بالمزيد من ألقاب، شكرًا لزملائي في الفريق والموظفين والجماهير على دعمهم، دعونا نعمل ونكون قريبين للجزء الثاني من الموسم”.

موديست بعد السوبر المصري

يذكر أن وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، إلي مطار القاهرة، وذلك بعد التتويج بقلب السوبر المصري رقم 14 في تاريخه.

الأهلي يحصد السوبر المصري



وحصد الأهلي لقب السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر مساء أمس الخميس على ملعب محمد بن زايد بأربعة أهداف لهدفين في نهائي كأس السوبرالمصري عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 14 في تاريخه الكروي، و الثالث علي التوالي، ليصبح المارد الأحمر أكثر نادي مصري حصد هذا اللقب في تاريخ الكرة المصرية.

بعد فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه، أصبح عدد مرات فوز الأهلي بالبطولة ضعف عدد مرات فوز الأندية المصرية مجتمعة، حيث فازت الأندية الأخرى بالبطولة 7 مرات فقط.