بالدعاء لفلسطين والسودان.. المسلمون يودعون أخر جمعة في العام

أخر جمعة في العام 2023.. دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، هاشتاج باسم "يوم الجمعة"، و"أخر جمعة في العام"، و"جمعة مباركة"، داعين الله عز وجل بكل ما تحمله قلوبهم وأن يمن على الأمة الإسلامية بالنصر والسلام والأمان، ودعا الكثيرون لدولتي فلسطين والسودان لما يعانوه الفترة الحالية من حروب على المدنين وخراب بالبلاد.

وتصدر يوم الجمعة ترند السوشيال ميديا وتوجه الكثيرون لله سبحانه وتعالى بالدعاء لأهل فلسطين والسودان وقالت أحدى النشطاء في أخر جمعة في عام 2023:"اللهم احفظ أخواننا في فلسطين والسودان وأنصرنا على من عادانا،اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام"

ونشرت أحدهم علم البلدين مكتوب عليهم يختلف ترتيب الالوان اللهم احفظ فلسطين والسودان.

وغرد أخر:"في آخر جمعة من هذا الـعام . . اللهم أرزقنا فرحةً لا تَسَعُها الـدنيا و مَن علـيها، و عوِّضنا بما هو خيرٌ لـنا، و أرزقنا اللهم حظاً تدمعُ أعينُنا فرحاً به، اللهم إنّا نسألُـكَ أن تغفرَ لـنا و ترحمَنا يارب"، و"اللهمّ في يوم الجمعة اختم بالسّعادة آجالنا وبالزّيادة آمالنا واقرن بالعافية غدوّنا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا واجعل التّقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا".

وأضاف أخر:"اللهم وفي أخر جمعة في هذا العام : إجعلها يالله خاتمة للهموم و الأحزان و الآلام و بداية للسعادة و الفرح والبشائر وتحقيق الأمنيات"، و"اللهم في يوم الجمعة أتبع عُسرنا بـ يُسر ، و أبدل كسرنا بـ جَبر ، و اجعل لنا الخير في كل أمر .... اللهم جمعة تفيض خيرًا و عطاء لِتزهر بها أَيامنا من جديد".

ونشر أحد المغردون:"اللهم إنها اخر جمعة في هذا العام : اجعلها يالله خاتمة لـ الهموم و الأحزان و الالم و بدايه للسعادة والفرح والبشائر وتحقيق الأمنيات اللهم أرزقنا فرحةً لا تَسَعُها الـدنيا و مَن علـيها، و عوِّضنا بما هو خيرٌ لـنا، و أرزقنا اللهم حظاً تدمعُ أعينُنا فرحاً به".