إستمرار تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بنوادي ومراكز شباب الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس "عبد الفتاح ‏السيسي" رئيس الجمهورية، لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عالياً.

اشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

ومن جانبه اشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والالعاب الفردية والجماعية وتشجعيهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياه.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم مركزين لتدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بنادى السكة الحديد بمدينة الزقازيق ومركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة ، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت إشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية وحدات تكافؤ الفرص لتمكين النساء والفتيات لأنهن أكثر الفئات تضرراً من التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال توفير معارض مناسبة لبيع منتجاتهن لضمان استدامة أعمالهن التجارية، بالإضافة لتقديم الوعى الاجتماعي والديني والثقافي من خلال اقامة ندوات ثقافية ودينية للسيدات بشكل دوري، وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية والدينية الموجهة للمرأة والفتاة، في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوه دينية ، بعنوان "النبي صلى الله عليه وسلم معلماً ومربيا وقدوه حسنة" حاضر خلالها فضيلة الشيخ عبدالله عطيه حسن، مفتش وأمام وخطيب الأوقاف تحدث فيها عن "تعليم النبي صلى الله عليه وسلم " الناس، الأدب، والتواضع، والعفو، والصفح، المفاهيم والأخطاء من خلال تعليم الفهم الصحيح للدين، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "تعديل السلوك" تناولت شرح مفهوم التربية الإيجابية وكيفية تعليم الأبناء إدارة الوقت والثانية بعنوان "الأدب مع أوامر الله ومع نواهيه وطاعه الله ورسوله صلى الله علية وسلم وأمهات المؤمنين قدوه للنساء جميعا فى العلم والأخلاق ونشر الفضائل"وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم معرض لبيع السلع المخفضة بقرية بني قريش التابعة للوحدة المحلية بالتلين.

فضلاً عن قيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان: "مناهضة العنف ضد المرأة" لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة مثل: (ختان الإناث والزواج المبكر- الحرمان من التعليم -الرعاية الصحية )، وذلك بالتعاون بين الإدارة الصحية والتعليمية بمركز ديرب نجم.