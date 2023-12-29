الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد شريف يقود هجوم الخليج أمام أهلي جدة في الدوري السعودي

محمد شريف لاعب الخليج
محمد شريف لاعب الخليج

يستعد الخليج لمواجهة أهلي جدة مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية.

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يحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة، و شارك في 18 مباراة نجح في تحقيق الانتصارخلال 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 8 آخرين، سجل لاعبوه 23 هدفا، وتلقت شباكه 27 آخرين.

فيما يأتي أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد جمعه 37 نقطة بعد خوضه 18 مباراة فاز في 11 لقاء، وخسر في 3 مباريات ، وتعادل في 4 آخرين، وأحرز لاعبو أهلي جدة 40 هدفا في مرمى الخصوم، فيما تلقت شباكه 19 هدفا.
 


تشكيل الخليج المتوقع أمام الأهلي:


في حراسة المرمى: ستويكوفيتش.
خط الدفاع: مخير الرشيدي وحسين الشويش ومحمد البقعاوي.
في خط الوسط: مهند القيضي وريكاردو ريلر وجوكو سيمروت وعبدالرحمن السفري.
في خط الهجوم: فاشون ساكالا وانطوني نواكايمي محمد شريف.


توقيت مباراة أهلي جدة والخليج:


تنطلق مباراة أهلي جدة والخليج في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.
 

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