محمد شريف.. الخليج يفوز على الفيحاء في الدوري السعودي

استطاع فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري، محمد شريف، الفوز على الفيحاء بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 18، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم اللاعب جونج يو يونج لفريق الخليج في الدقيقة 21، وأضاف خالد ناري الهدف الثاني للخليج من ضربة جزاء في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وعزز سامي الخيبري لاعب الفيحاء الهدف الثالث للخليج في مرماه بالدقيقة 82.

وخاض الخليج المباراة بتشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو، خالد ناري

الوسط: إيفو رودريجيز، محمد شريف، فابيو مارتينيز، عبدالإله هوساوي

الهجوم: سعيد آل حمسل، وو يونغ جانغ.