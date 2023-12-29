79 % من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين

أجرى صندوق "الرأي العام" الروسي، استطلاع وتبين أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79 % من المواطنين الروس.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقًا لهذا الاستطلاع، الذي نُشر اليوم الجمعة، أعرب 79 بالمئة عن ثقتهم بالرئيس بوتين مقابل 12 % أكدوا أنهم لا يثقون به.

وأوضح الاستطلاع أيضا أن 80 % من المستطلعة آراؤهم قيّموا أداء بوتين في منصبه الرئاسي بشكل إيجابي، بينما أعرب 9 % عن عدم رضاهم عن عمله.

وجرى الاستطلاع بين المواطنين، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، خلال الفترة من 22 - 24 ديسمبر 2023 وشملت العينة 1500 شخص من 104 مدن وبلدات في 53 كيانًا فيدراليًا روسيًا.

على جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة إن الخسائر العسكرية الأوكرانية بلغت نحو 60 جنديا في اتجاه خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية - في بيان اليوم حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - أن الوحدات المحمولة جوا التابعة لمجموعة دنيبر القتالية الروسية تقوم بتدمير القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من خط المواجهة في خيرسون للعملية العسكرية الخاصة بشكل يومي، وأنه خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، تكبدت أوكرانيا ما يقرب من 60 ضحية في اتجاه خيرسون.

وأوضحت أنه تم تجهيز وحدات القوات الروسية المحمولة جوا بشكل أفضل للقتال في القطاعات التي يصعب الوصول إليها والقطاعات الرئيسية من خط الاشتباك، وهي تدفع القوات الأوكرانية إلى خطوط المواجهة وتوفر الدعم الناري لجميع التشكيلات والوحدات الروسية في مناطق ضفة نهر دنيبر.