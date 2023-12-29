سيارة كهربائية صينية جديدة فاخرة تنافس مرسيدس وبي إم دبليو

شهدت صناعة السيارات في الصين خلال السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً، وباتت الشركات الصينية تنافس في جودة متنجاتها أكبر وأعرق العلامات التجارية الأوروبية، ويعد مجال التحول نحو السيارات الكهربائية من أكثر المجالات التي شهدت نقلة غير مسبوقة في “بكين”، في ظل تعدد وتنوع الطرازات الكهربائية، ومؤخراً طرحت شركة صناعة السيارات الصينية الشهيرة نيو، أحدث سياراتها الكهربائية المتطورة، والتي تحمل اسم نيو ET9 الفاخرة.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية أبرز المعلومات المتوافرة عن السيارة الكهربائية نيو ET9 الجديدة.

السيارة نيو ET9 الكهربائية

تعد السيارة الكهربائية الجديدة ET9 الفاخرة واحدة من أكثر السيارات التي توفر لركابها أفضل معايير الرفاهية، إذ جهّزت بأحدث التقنيات وقمرة مريحة جدا.

نيو ET9 الجديدة

منافس شرس لسيارات مرسيدس وبي إم دبليو

ويرى الخبراء والمتخصصين أن السيارة نيو ET9 الكهربائية الفاخرة جاءت بهيكل إنسيابي، وتصميم مميز، إذ صممت لتنافس سيارات EQS وBMW i7 التي تطرحها مرسيدس وبي إم دبليو.

وستعمل السيارة نيو ET9 الكهربائية الفاخرة بمحركات كهربائية توفر عزما يعادل 707 أحصنة.

أما عن سعر السيارة نيو ET9 الكهربائية الفاخرة في الأسواق العالمية فسيكون نحو 112 ألف دولار.

تأتي السيارة نيو ET9 الكهربائية الفاخرة بطول 5 أمتار و32 سم، وبعرض 201 سم، وارتفاع 162 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 325 سم، كما جهّزت بعجلات بمقاس 23 بوصة.

نيو ET9 الجديدة

وحصلت النسخة الأساسية من السيارة نيو ET9 الكهربائية الفاخرة على أنظمة قيادة ذاتية تسمح لها بالتنقل دون تدخل السائق، وزوّدت بأجهزة ليدار متطورة وكاميرات تمكنها من التعرف على الأجسام في أثناء الحركة على الطرقات، وعلى أنظمة الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

نيو ET9 الجديدة

وصممت مقصورة السيارة نيو ET9 الكهربائية الفاخرة منافسة مرسيدس وبي إم دبليو، لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ حصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 4 ركاب، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على شاشات لمس بمقاس 14.5 بوصة للتحكم بمعظم ميزات السيارة ومشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت، وعجلة القيادة صممت لتختفي داخل الهيكل في وضعية القيادة الذاتية، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمس متطورة بمقاس 15.6 بوصة.