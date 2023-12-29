نجوم الفن يخصصون أرباح حفلات رأس سنة لصالح غزة

«الملك» يتواجد بالقاهرة فى أهم الحفلات.. و«الهضبة» يطير لـ«أبوظبى» فى هدوء

أيام قليلة ويستقبل الجمهور العام الجديد 2024، وهى الليلة التى تعود فيها الجمهور على الاحتفال باستقبال عام جديد مع نجوم الغناء وحضور الحفلات على مستوى العالم العربى.

هذا العام يأتى موسم حفلات رأس السنة بحدث شديد الخصوصية، وهو اتفاق جميع النجوم على تخصيص الأرباح بالكامل لصالح شهداء وضحايا أهالى غزة، الذين يواصلون حربهم ضد الاحتلال، وهو الحدث الأبرز خلال الشهور الأخيرة من عام 2023.

أسماء كبيرة ومن العيار الثقيل تتواجد هذا العام داخل خريطة حفلات موسم رأس السنة لعام 2024، على رأسها كل من «الهضبة» عمرو دياب و«الملك» محمد منير، حيث استقر النجم الكبير عمرو دياب على إحياء حفل رأس السنة الجديدة لعام 2024 فى مدينة «أبوظبى» فى أحد أماكن الاحتفالات الخاصة التى تتسع لـ500 متفرج فقط، وجاء اختيار النجم الكبير عمرو دياب لرغبته فى الاحتفال بالعام الجديد فى هدوء بعيداً عن الأنظار.

أما النجم الكبير محمد منير اختار التواجد ليلة رأس السنة فى «أم الدنيا» وسط جمهوره ومحبيه، فى حفل غنائى كبير فى مدينة الشيخ زايد، وهو الحفل الأبرز خلال الموسم بمشاركة «مسار إجبارى» و«عفروتو»، وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من الجمهور منذ طرح التذاكر وحتى الآن، حيث تفكر الشركة المنظمة فى زيادة عدد التذاكر نظراً للإقبال الكبير من الجمهور.

أما النجم تامر حسنى، فبعد حالة كبيرة من الحداد، أخيراً استمع لنصيحة أطبائه بعد إصابته باكتئاب حاد، وقرر العودة لاستئناف نشاطه الفنى، خاصة على مستوى الحفلات، حيث يحيى تامر حسنى حفل رأس السنة الجديدة لعام 2024 بالقاهرة، وتحديداً يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة، وتم تخصيص أرباح الحفل بالكامل لصالح ضحايا وشهداء حرب غزة.

أما النجم محمد حماقى فقام بإحياء الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى أمس فى أبوظبى، وهو أيضاً حفل العام الجديد مع أهالى المدينة، ولم يستقر حماقى حتى الآن على وجهته يوم 31 ديسمبر حتى الآن، ولكن على الأرجح سيستمتع بقضائه مع العائلة.

أما المطربة شيرين عبدالوهاب فلم تحسم أمر حفل رأس السنة الجديدة والمقرر أن تقوم بإحيائه فى لبنان، ولكن نظراً لتصاعد الأحداث والحرب على العدوان لم يتأكد حتى الآن إقامة الحفل من عدمه ولكن بنسبة كبيرة سيتم إقامة الحفل، خاصة أنه تم تأجيله أكثر من مرة بسبب اندلاع الأحداث داخل الأراضى الفلسطينية.

ويحيى النجم اللبنانى وائل جسار حفل ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024 فى القاهرة بأحد الفنادق الكبيرة، وكعادته حيث يفضل دائماً النجم اللبنانى قضاء ليلة استقبال العام الجديد مع الجمهور المصرى، ومن المقرر أن يتم تخصيص جميع أرباح الحفل وبيع التذاكر لصالح الهلال الأحمر فى غزة.

أما النجم إيهاب توفيق فمن المقرر أن يحيى حفل رأس السنة الجديدة فى أحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة، ومن المقرر أيضاً أن يتم تخصيص جميع أرباح الحفل لصالح أهالى غزة.

وفى سياق آخر يتواجد مجموعة كبيرة من نجوم الغناء فى العالم العربى يوم الأحد 31 ديسمبر فى المملكة العربية السعودية، حيث تحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفل ليلة رأس السنة الجديدة يوم الأحد 31 ديسمبر بالرياض.

وأيضا المطربة أصالة تتواجد بالمملكة العربية السعودية يوم 31 ديسمبر فى حفل غنائى كبير بمدينة الرياض كذلك النجمة اللبنانية إليسا، حيث تشهد مدينة الرياض بالمملكة تواجد الثلاث نجمات فى أماكن مختلفة.

أما النجم اللبنانى راغب علامة، فمن المقرر أن يحيى حفل رأس السنة الجديدة فى دولة البحرين مساء يوم الأحد 31 ديسمبر، وذلك بمركز البحرين العالمى للمعارض، على أن يتم تخصيص أرباح الحفل بالكامل لصالح ضحايا وشهداء أهالى غزة.