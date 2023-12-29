خاص الوفد: كواليس إنهاء الزمالك لأزمة القيد مع سبورتنج لشبونة

توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مبدئي مع الإدارة القانونية لنادى سبورتنج لشبونة البرتغالي، بشأن تسديد الغرامة الموقعة على النادي الأبيض بسبب تأخره في سداد قيمة صفقة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، التي أدت إلى حرمان النادي من قيد صفقاته لفترتين.

واتفق الزمالك على دفع مليون دولار دفعة واحدة للنادي البرتغالي، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقى في موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين من خلال عقد مكتوب وموثق يتم تسليمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حتى يتم رفع القيد ليتمكن النادي من إبرام صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية وقيدها لدعم الفريق الأبيض قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولتين وديتين.

وأكد مصدر قريب من المجلس للوفد، أن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة النادي، سيسافر إلى البرتغال خلال الساعات المقبلة لإبرام هذا الاتفاق بعد أن يتم توقيع شيك بقيمة المليون دولار، الذي تم توفيره من خلال بعض الرعاة، بالإضافة إلى ما سيحصل عليه النادى من عائد دورتي أبو ظبي ودبي، ومبلغ آخر من رجال الأعمال الداعمين، الذين ساهموا فى التجديد لأحمد فتوح الظهير الأيسر.