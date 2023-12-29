توقعات عبير فؤاد لبرج الميزان 2024| عام الفرص الذهبية والوفرة المالية

برج الميزان واحد من الأبراج السعيدة التي لها حظ وفير على الصعيدين المهني والعاطفي هذا العام، وفقًا لخبراء الفلك، فـ2024 هي سنة النتائج وجني ثمار تعبهم خلال السنوات الماضية، ستتبدل أحوال مواليد هذا البرج إلى الأفضل بفضل كوكب المشتري وهو كوكب الحظ.

برج الميزان

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني:

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن عام 2024 بمثابة الفرص الذهبية لمواليد برج الميزان، وتقترن الفرص دائمًا بتحديات يجب أن تواجهها، وعليك فقط بالتصميم والإصرار، ولا تسمح لنفسك بالإحباط مبكرًا، قد توضع أيضًا في اختبار لموهبتك الدبلوماسية.

وبداية من يناير ومارس وأبريل، سيكون هناك بعض الصراعات التي سيكرها مواليد الميزان، لذلك عليك التواصل بشكل جيد للتخلص من حالة التوتر وانتبه لحقوقك في هذا الوقت واستغل سحرك الطبيعي إذا لزم الأمر.

وفي 26 مايو سيبدأ المشتري في دخول بيتك الذي يعد منزل الحظ، حينئذ تتضاعف فرص النمو، طالما تعمل باحترافية، فقط يجب أن تظل منفتحًا ومتحمسًا وإيجابيًا، وأن تثبت جدارتك عند الضرورة.

برج الميزان

توقعات عبير فؤاد لبرج الميزان على الصعيد العاطفي:

برج الميزان هو برج من الأبراج الهوائية تمامًا مثل الدلو والجوزاء، ويبدأ من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر، وهذا العام على الصعيد المهني إذا كنت في علاقة عاطفية أو متزوجًا، فستخلق حالة من التوازن بين أمورك العاطفية والمهنية، ومن الممكن أن تصبح مُدرسًا للتوازن الحياتي، حتى إذا كانت حياتك اليومية مزدحمة بأعباء ثقيلة، ستتمكن من التأثير بحُب في شريك حياتك، وتجعله دائم الانشغال بك، وتحرص على تخصيص وقت تتشاركان فيه الواجبات، وتتبادلان دعم كل منكما للآخر.

برج الميزان

بالنسبة لمواليد برج الميزان العزاب، فقد يكون لديك لقاء عاطفي لا يُنسى، ابتداءً من 26 مايو حتى نهاية العام، حينئذ عليك فقط أن تخرج وسيملأ سحرك الأجواء، وسيكون سبتمبر هو الشهر الأكثر اشتعالًا بالمشاعر في عام 2024 بين الرغبة في الزواج بالنسبة للبعض أو المغامرات بالنسبة للبعض الآخر.

أما في شهري نوفمبر وديسمبر، قد تميل لعدم إظهار مشاعرك، فحافظ على وضوح نواياك ورغباتك، لتتجنب جميع أشكال الانزلاق في أخطاء، واحذر أن يتحول الحب إلى حب غامض.