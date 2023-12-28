مدرب فيوتشر: لعبنا مباراة جيدة والأهلي نادي كبير

أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بأداء فريقه اليوم أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وقال ريكاردو فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: كانت مباراة نهائية إتسمت بالمنافسة والتوتر.

وتابع: لم يكن لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم.

وأكد: لا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة، نلعب كفريق جماعي، الخسارة والفوز علينا جميعاً.

وأشار: الأهلي نادي كبير ليس في مصر فقط بل في قارة أفريقيا.

وأتم: لم تكن الاستراتيجية قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، كنا نلعب لتحقيق الفوز ، كلا الفريقين كانوا مجاهدين ، من رأيي أن فريقي كان يستحق الفوز.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة كأس السوبر المصري، بعد فوزه على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تمكن محمود كهربا من تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي فى الدقيقة 13، وعزز تقدم فريق الأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 34 واحرز هدف مودرن فيوتشر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 77، فيما سجل محمد محمود الهدف الثاني فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2 ـ 2.

ونجح أنتوني موديست في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي ثم بعد دقيقتين أضاف كريم فؤاد الهداف الرابع.