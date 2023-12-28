رسالة دكتوراة تناقش المتطلبات التربوية لتفعيل ريادة الأعمال بالتعليم الجامعى

حصلت الباحثة أم هاشم محمود محمد بدران، على درجة الدكتوراة فى تخصص أصول التربية بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي، بتقدير عام ممتاز؛ مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات المصرية، وذلك عن موضوع رسالتها المعنونة: "المتطلبات التربويه لتفعيل رياده الأعمال بالتعليم الجامعى فى ضوء التنمية المستدامة ".

أشارت الباحثة أم هاشم محمود محمد بدران، إن الدراسة هدفت لطرح مجموعه من السيناريوهات كبديل محتمل لتفعيل المتطلبات التربوية لريادة الأعمال والتعليم الجامعى فى ضوء التنمية المستدامة من خلال التعرف على الإطار الفلسفى للتنمية المستدامة وأهم مرتكزات التعليم الجامعى من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التعرف على الإطار المفاهيمى لريادة الأعمال، والجهود المبذولة لتفعيل ريادة الأعمال بالتعليم الجامعى.

عقدت المناقشة برعاية الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الطيب عميد الكلية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عبدالناصر راضى محمد استاذ ورئيس قسم أصول التربيه "مشرفا رئيسا"، والدكتور عبدالرحمن أبو المجد رضوان أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب كلية التربية جامعة جنوب الوادي "مشرفا"، والدكتور بهاء الدين عربى عمار أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة "مناقشا من الخارج"، والدكتورة سوزان أبو الفضل أستاذ أصول التربية "مناقشا".