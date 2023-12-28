ضبط 150 ألف طن بصل مخزنة احتكارًا في الجيزة

وانخفاض الأسعار إلى 20 جنيهًا للكيلو

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول احتكار كميات ضخمة من محصول البصل في مدينة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تخزين أطنان من البصل

وبعد تداول معلومات ومقاطع فيديو حول تخزين أطنان من البصل بهدف احتكارها ورفع اسعارها في السوق، وجهت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة العامة لمباحث التموين مدعمة بالإدارة العامة للبحث الجنائي لمديرية أمن الجيزة لفحص الواقعة وبيان حقيقتها وضبط المحتكرين.

وأكدت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أن وزارة الزراعة شنت حملات على مناطق زراعة البصل خاصة مركز منشأة القناطر بالجيزة، ففوجئت بتخزين كميات ضخمة من المحصول ما أدى لارتفاع أسعاره لأكثر من 40 جنيهًا للكيلو، فتولت وزارة الزراعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك الذي شن حملة أكدت ما أسفرت عنه حملة وزارة الزراعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتحركت قوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحتكرين، وبعد الانتهاء من حصر الكميات المخزنة من البصل، صدر توجيه وقرار عاجل من نيابة شمال الجيزة الكلية بتجميع كافة الكميات وتسليمها لوزارة التموين التي تتولى توزيعها على التجار بأسعار مناسبة، وهو ما أدى لانخفاض السعر إلى 25 و20 جنيهًا للكيلو خلال الأيام الماضية.

وتقوم وزارة الزراعة بتقدير ثمن المحصول المجمع من الأراضي، وتسدد وزارة التموين ثمنه لمالك الأرض بعد بيعه.

جهود الزراعة

ورصدت وزارة الزراعة 138 فدانا في قريتين مخزن بهم أكثر من 150 ألف طن بصل، وتم ضخ 25% من البصل، وبعدها تم ضخ 25% بحضور جهاز حماية المستهلك، إلا أن بعض التجار رفضوا الاستجابة لمطالب وزارة الزراعة، وعلى الفور وجه وزير الزراعة السيد القصير بتحرير محاضر لـ30 تاجرا محتكرا للبصل، مشيرًا إلى أن محاضر الاحتكار من الجرائم التي يتعرض فيها المخالف لعقوبة شديدة.

وتم التحفظ بمعرفة مباحث التموين واستلام السلعة، وبدأ البصل في النزول إلى الأسواق، وسيصل سعر الكيلو 20 جنيهًا.