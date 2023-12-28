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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعداتها العسكرية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره للولايات المتحدة الخميس على إطلاق الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لها في اليوم السابق، وحض حليفه على الإبقاء على هذه المساعدة «الأساسية» التي يتزايد الغموض بشأن مستقبلها.

 

وقدّمت واشنطن لكييف حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار الأربعاء تتضمّن ذخائر تحتاج إليها البلاد ومنظومات دفاع جوي لمواجهة الهجمات الروسية، لكنها الشريحة الأخيرة المتاحة من دون تصويت جديد في الكونغرس الأميركي الذي يرفض في الوقت الحالي تخصيص المزيد من الأموال لكييف.

 

وقال زيلينسكي الخميس على منصة إكس: «أشكر الرئيس جو بايدن والكونغرس والشعب الأميركي»، عادا أن هذه المساعدة ستغطي «حاجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا».

 

وأضاف أن «القيادة الأميركية» بين حلفاء كييف تؤدي «دورا أساسيا في مكافحة الإرهاب والعدوان». وتابع: «من أجل الدفاع عن الحرية والأمن في أوكرانيا وأوروبا وأيضا في الولايات المتحدة، علينا مواصلة الرد بحزم على العدوان الروسي».

 

والخميس، ذكّرت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك بأن «الحاجة إلى التمويل لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ما زالت حرجة وعاجلة».

 

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