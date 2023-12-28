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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي: استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدي لاندلاع حرب شاملة بالمنطقة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان، معتبرا أن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي الى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون في منزله، حيث تم استعراض العلاقات بين البلدين والوضع في جنوب لبنان وغزة.

ودعا ميقاتي الى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.

وكرر التأكيد على أن المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف اطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض والحل على أساس الدولتين واعطاء الفلسطيننين حقوقهم.

وأكد أن من شأن استمرار المساعدات البريطانية للجيش أن تدعم جهود المؤسسة العسكرية وعملها في هذا الظرف الصعب.

من جانبه، اعتبر كاميرون ان تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم.

وعبر عن امتنانه لرئيس الوزراء اللبناني لمناقشة هذه القضايا الحاسمة اليوم ولجهود لبنان لمنع هذا التصعيد.

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