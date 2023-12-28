مدير تعليم نجع حمادي يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم الأول
عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الخميس، بمكتبه، اجتماعا موسعا، استهدف موجهي أوائل المواد الدراسية، والأنشطة التربوية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
تناول الاجتماع، بحث الاستعدادات النهائية لانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، و التي تشمل توزيع الموجه المقيم علي لجان الامتحانات.
ونبه مدير عام الإدارة، علي ضرورة إعداد بيان العجز والزيادة لكل مادة ونشاط، وتسليم خطوط السير في مواعيدها، ومتابعة الموجهين في أعمال الزيارات، وذلك لضبط العملية التعليمية بالمدارس، مشددا على إعداد قاعدة بيانات لجميع المعلمين والموجهين الخاضعين لكل توجيه .
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