تعليم نجع حمادي تحصل على المراكز الأولى بمسابقة نشرة الأخبار المصورة

أعلن توجيه عام الصحافة والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة " نشرة الأخبار المصورة" علي مستوي المديرية، للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، و الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، ومحمود مرغني أحمد موجه عام الصحافة.

وأسفر التقييم، عن فوز مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي بالمركز الأول علي مستوي المديرية، و فوز مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم بالمركز الثاني علي مستوي المديرية، وحصول مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح الإعدادية بنين بنجع حمادي بالمركز الثالث علي مستوي المديرية، وسوف يتم تصعيد المدرسة الفائزة بالمركز الأول للتقييم علي مستوي الوزارة من قبل الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم " إدارة الصحافة المدرسية " .

من جانبه تقدم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي، بالتهنئة للمدارس الفائزة في فعاليات مسابقة " نشرة الأخبار المصورة" علي مستوي المديرية، مقدما تهنئته لمدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي لتصعيدها للتقييم علي مستوي الوزارة، ممثلة لإدارة نجع حمادي التعليمية، مقدما شكره لتوجيه الصحافة والإعلام التربوي بالإدارة بقيادة وائل محمد السيد سليم موجه أول الصحافة والإعلام التربوي، لجهودهم في رقي العملية التعليمية بنجع حمادي، ولإدارات المدارس الفائزة لتحفيزهم الطلاب والطالبات للمشاركة في مختلف المسابقات.